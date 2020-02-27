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Nazilli Belediyesi’nden 10 bin kişilik kandil hayrı

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla 10’ar bin kişilik pilav, keşkek ve şerbet hayrı düzenledi.Nazilli Belediye Meydanı’nda düzenlenen programa, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, belediye meclis üyeleri, partilerin ilçe yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tüm İslam Alemi’nin Regaip Kandili’ni kutlayan Başkan Özcan; “İslam dünyası olarak üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne erişmenin huzurunu yaşıyoruz.

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla 10’ar bin kişilik pilav, keşkek ve şerbet hayrı düzenledi.
Nazilli Belediye Meydanı’nda düzenlenen programa, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, belediye meclis üyeleri, partilerin ilçe yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tüm İslam Alemi’nin Regaip Kandili’ni kutlayan Başkan Özcan; “İslam dünyası olarak üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Bereket mevsimi olarak nitelendirilen bu dönemin başta Nazillimiz olmak üzere kötü günler geçiren ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren ve üç ayların manevi iklimini müjdeleyen bu günlerin kıymetini bilmeli, çekişmeleri, kırgınlıkları unutmalı, gönlümüzü herkese açmalıyız. Sevgi ve kardeşlik çatısı altında huzur ortamının kurulmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi’nin Regaip Kandili’ni kutluyor, bu anlamlı günde insanoğlunun yaşadığı tüm sıkıntıların sona ermesini diliyorum” diye konuştu.

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