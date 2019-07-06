Nazilli Belediyespor Yunus Ünal'ı kadrosuna kattı

Teknik direktör Yavuz İncedal'ın raporu doğrultusunda 4 bölgeye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Geçen sezonun 2'nci devresini Erbaaspor'da geçiren 25 yaşındaki golcü Yunus Ünsal, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezon ilk yarıda Kozan Belediyespor'da 1 gol atan Yunus, Erbaaspor'da ise 16 maçta ağları 10 kez sarsarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Yunus, kariyerinde daha önce Ankara Demirspor, Erzinspor, Muğlaspor, Bayburt İl Özel İdare, Cizrespor formalarını da giydi.
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