Nazilli’de sosyal mesafeye uygun ihale

Nazilli Belediyesi tüzel kişiliğine ait Yeşilyurt Mahallesi Denizli Caddesi üzerinde bulunan Tazen Kafe Restoran 20 aylığına ihale edildi.

Belediye Encümeni huzurunda ve basına açık şekilde gerçekleştirilen ihalede 170 bin lira ile en yüksek teklifi veren işletmeci ihaleyi aldı.

Söz konusu alanın 1 Mayıs 2020 tarihinden 31 Aralık 2021’e kadar 20 aylığına kiraya verildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Sosyal mesafe kuralını dikkate alarak büyük bir titizlikle ihalemizi gerçekleştirdik. İhaleye katılan tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Hem Nazillimize hem de işletme sahibine hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilen diğer ihalelerde ise Güzelköy, Cumhuriyet, Ovacık ve Dualar mahallesinde bulunan 5 adet arsa ve bahçe 20 aylığına 49 bin 500 liraya ihale edilirken, Yeni Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerinde bulunan Turunç Park 105 bin liraya kiraya verildi.

Söz konusu 7 taşınmazdan elde edilen toplam gelir ise 324 bin 500 lira oldu.

Belediye kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, ilçe ekonomisinin canlandırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi adına gerçekleştirilen ihalelerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, ihalelerden elde edilen gelirlerin tamamının Nazilli halkı için kullanılacağının altını çizdi.



