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Nazilli’de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

08.08.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli’de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Nazilli’de Ş.B. isimli şüpheli yakalanarak üzerinde yapılan aramada, 19 adet satışa hazır fişeklenmiş toplam 60 gram kubar esrar, 25 adet satışa hazır fişeklenmiş toplam 50 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

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