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Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı

08.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde merhum gazeteciler de unutulmadı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde merhum gazeteciler de unutulmadı. İlçede görev yapmış ve hayatını kaybetmiş gazeteciler çelenk sunma programının ardından mezarları ziyaret edildi.
Korona virüs tedbirleri altında Nazilli İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtında düzenlenen törenin ardından Eğriboyun ve Evranlı Aile Mezarlıklarında kabirleri bulunan ilçede görev yapmış merhum gazeteciler ziyaret edildi. Merhum gazetecilerin ruhlarına Fatiha okuyan başta Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere protokol üyeleri ile yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, merhum meslektaşlarına dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı. Eski TRT Nazilli Yurt Muhabirlerinden Hamza Fuat Vardar ve Gazeteci Mehmet Panayırcı başta olmak üzere çok sayıda gazetecinin memleketi için hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Özcan, “Öncelikle, Korona virüs salgınının ağır baskısı altında görev yapan meslektaşlarımızın ve çalıştıkları medya kuruluşlarının, halkın haber alma özgürlüğü adına bugüne kadar gösterdikleri fedakârca çabalara içtenlikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız, canlarını, sağlıklarını riske ederek sahada haber uğruna özveriyle görevlerini yerine getirmekteler. İlçemizin ve bölgemizin tanıtımında önemli bir rol üstlenen meslektaşlarımızın günlerini kutluyor, merhum gazetecilerin de mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Tümünden Allah razı olsun” dedi.
ÖRKOOP Başkanı Ünal, Panayırcı’ yı unutmadı
Öte yandan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle emekliliğinden sonra uzun bir süre ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde basın danışmanlığı görevin yürüten merhum Gazeteci Mehmet Panayırcı’yı mezarı başında andı. Panayırcı’nın memleket sevdalısı olduğunu ve son nefesine kadar da Nazilli için hizmet ettiğini, onu asla unutmayacaklarını ifade etti.

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