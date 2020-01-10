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  4. Nazım Hikmet Küçükçekmece’de anılacak

Nazım Hikmet Küçükçekmece’de anılacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, Türk edebiyatının usta şairi Nâzım Hikmet Ran’ı, doğumunun 118.

Küçükçekmece Belediyesi, Türk edebiyatının usta şairi Nâzım Hikmet Ran’ı, doğumunun 118. yıl dönümünde, sanat yaşamından izler taşıyan özel bir sergiyle anıyor. Ressam Haydar Özay’ın, dünyaca ünlü şairin 61 yıllık yaşamından sanat izlerini tuvale yansıttığı 52 adet resim çalışmasına Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak.
Ressam Haydar Özay’ın, ‘Nâzım Hikmet Resimleri’ başlıklı kişisel sergisi şairin 61 yıllık yaşamından sanat izlerini tuvale yansıttığı 52 adet resimden oluşuyor. Sergi Nâzım’ın doğum günü olan 15 Ocak’ta Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi açılışına katılanlara, sanatçının çalışmalarından örneklerin bulunduğu hatıra pulu ve kartpostal hediye edilecek. Sanatçının tuvalinde, usta şairin “Karlı Kayın Ormanı”, “Salkımsöğüt” ve “Masalların Masalı” gibi şiirlerine ait hikayelerin yanı sıra şarkı sözlerini yazdığı ‘Lüküs Hayat’taki birbirinden ilginç karakterleri görmek mümkün. Nâzım’ın Bursa ve Çankırı hapishanelerinde, kitapla, şiirle dolu geçen anları ile tiyatro ve klasik müzikle geçen zamanları da sergilenecek olan resimlerin konuları arasında. Haydar Özay’ın fırçasından 20 yaşına yaklaşan dev boyutlu ‘melankoli resmi’de bu çok özel Nâzım resimleriyle birlikte sanatseverlerle buluşacak.

15 Şubat 2020 Cumartesi gününe dek ziyarete açık
Anma programında Nâzım Hikmet’in yaşamı ve eserlerine dair yapılacak tanıtıcı konuşmaların ardından, müzisyen Haluk Çetin ünlü şairin şiirleri ve şiirlerinden bestelenmiş şarkıları seslendirecek. Ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sanatçılar, Nâzım Hikmet Vakfı temsilcileri ve sanatseverlerin katılımıyla resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 19.30’da CKSM’de kapılarını aralayacak olan sergi, 15 Şubat 2020 Cumartesi gününe dek ziyarete açık kalacak.

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