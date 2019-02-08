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NBA All-Star'da takımların kadroları belirlendi

NBA HABERLERİ  | 08.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

NBA All-Star'da en çok oy alan Los Angeles Lakers'tan Lebron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, kaptanlıklarını yapacakları takımların kadrolarını belirledi.

NBA All-Star'da takımların kadroları belirlendi

NBA All-Star'da en çok oy alan Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, kaptanlıklarını yapacakları takımların kadrolarını belirledi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçının kadroları belli oldu.

KADROLAR ŞÖYLE:

LeBron James'in takımı: Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors)

Yedekler: Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards), Dwyane Wade (Miami Heat)

Giannis Antetokounmpo'nun takımı: Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder), Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

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Anahtar Kelimeler:
lebron james milwaukee bucks Giannis Antetokounmpo NBA

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