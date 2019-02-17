NBA All-Star smaç yarışmasını Hamidou Diallo kazandı

NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun smaç yarışmasında, Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo, Charlotte Hornets'ten Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins ve New York Knicks'ten Dennis Smith Jr mücadele etti.
Bridges ve Collins'in ilk turda elendiği smaç yarışmasının finalinde, Hamidou Diallo ve Dennis Smith Jr karşı karşıya geldi.
Finalde yaptığı iki smaçla 88 puan (43 ve 45) toplayan Diallo, 85 puanda (35 ve 50) kalan Dennis Smith Jr'ı geride bıraktı ve yeni smaç şampiyonu oldu.
3 SAYI YARIŞMASINI HARRIS KAZANDI
Gecenin bir diğer etkinliği 3 sayı yarışmasını, Brooklyn Nets'in skoreri Joe Harris ilk sırada bitirdi.
Harris, 3 sayı yarışmasının final turunda Golden State Warriors'tan Stephen Curry ve Sacramento Kings'ten Buddy Hield ile karşılaştı.
Final turunda Curry 24, Hield 19 sayı elde etti. Harris ise finalde 26 sayı kaydederek 3 sayı yarışmasında şampiyonluğa ulaştı.
YETENEK YARIŞMASINDA TATUM ZAFERİ
Gecenin ilk müsabakası yetenek yarışmasında Boston Celtics takımından Jayson Tatum galip geldi.
Tatum, final turunda Atlanta Hawks'ın oyun kurucusu Trae Young'ı mağlup ederek yetenek yarışmasını kazandı.
NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun oluşturduğu takımların karşı karşıya geleceği 68. All-Star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te başlayacak.
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