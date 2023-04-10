SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA, bu olayla çalkalanıyor! 'Patronlar böyle istedi' diyerek itiraf etti! 'Şike skandalı' iddiası için soruşturma başlatıldı...

NBA, bu olayla çalkalanıyor! 'Patronlar böyle istedi' diyerek itiraf etti! 'Şike skandalı' iddiası için soruşturma başlatıldı...

10.04.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de normal sezon tamamlandı. Konferanslarında normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off etabına yükselirken, play-off'ta mücadele edecek 7 ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında bitiren ekipler arasında play-in etabı düzenlenecek. Geçtiğimiz sezonun Batı Konferansı finalisti Dallas Mavericks'in adı ise şike iddialarına karıştı. İşte detaylar...

NBA, bu olayla çalkalanıyor! 'Patronlar böyle istedi' diyerek itiraf etti! 'Şike skandalı' iddiası için soruşturma başlatıldı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon tamamlanırken, play-off ve play-in eşleşmeleri belirlendi. Batı Konferansı ve Doğu Konferansı'nda 30 takımın mücadele ettiği normal sezon, 15 maçla sona erdi.

2023-04-09T223053Z_1494307202_MT1USATODAY20431102_RTRMADP_3_NBA-SACRAMENTO-KINGS-AT-DENVER-NUGGETS

Konferanslarında normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off etabına yükselirken, play-off'ta mücadele edecek 7 ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan ekipler arasında düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

DALLAS MAVERICKS ÇALKALANIYOR

2023-04-06T014356Z_1800163463_MT1USATODAY20401923_RTRMADP_3_NBA-SACRAMENTO-KINGS-AT-DALLAS-MAVERICKS

Geçtiğimiz sezonun Batı Konferansı finalisti Dallas Mavericks'te ise hareketli saatler yaşanıyor. Sahasında Chicago Bulls'a 115-112 mağlup olan ve play-in şansını kaybederek sezonu erken kapatan takımın koçu Jason Kidd'den flaş bir itiraf geldi. Mavericks yönetiminin draft hakkını kaybetmemek için takımın play-off'ta yer almamasını uygun gördüğü iddia edilmişti.

"PATRONLAR BÖYLE OLMASINI İSTEDİ"

2023-04-08T010519Z_1283916857_MT1USATODAY20418554_RTRMADP_3_NBA-CHICAGO-BULLS-AT-DALLAS-MAVERICKS

Son maçta takımın en önemli oyuncularını kenarda tutan ve yıldız isim Luka Doncic'i ise sadece 13 dakika oynatan Kidd, "Kolay bir karar değildi. Patronlar böyle olmasını istedi ve biz de uyguladık. İş hayatında bazen böyle zor kararlar vermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2023-04-08T013808Z_27125210_MT1USATODAY20418700_RTRMADP_3_NBA-CHICAGO-BULLS-AT-DALLAS-MAVERICKS

Bulls'a yenilerek play-off dışında kalan Dallas Mavericks hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. NBA'in açıklamasında Mavericks'in 'kadro tercihlerinin' araştırılacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takım arkadaşına yumruk atmıştı, özür diledi!Takım arkadaşına yumruk atmıştı, özür diledi!
Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!
Jesus'un oğlu o beğeniyle işi bitirdi!Jesus'un oğlu o beğeniyle işi bitirdi!
Anahtar Kelimeler:
NBA Luka Doncic Dallas Mavericks Şike atan ligi sezon doğu konferansı

En Çok Okunan Haberler

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

Sergen ile görüşme iptal! Trabzonspor'un hocasını Fenerbahçe getirdi

Sergen ile görüşme iptal! Trabzonspor'un hocasını Fenerbahçe getirdi

Ve Sörloth transferi açıklandı, 'hayırlı olsun!' 4 yıllık imza...

Ve Sörloth transferi açıklandı, 'hayırlı olsun!' 4 yıllık imza...

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Milan'ı yenersek çıplak otobüs turu yapacağım

Milan'ı yenersek çıplak otobüs turu yapacağım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.