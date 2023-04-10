NBA, bu olayla çalkalanıyor! 'Patronlar böyle istedi' diyerek itiraf etti! 'Şike skandalı' iddiası için soruşturma başlatıldı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon tamamlanırken, play-off ve play-in eşleşmeleri belirlendi. Batı Konferansı ve Doğu Konferansı'nda 30 takımın mücadele ettiği normal sezon, 15 maçla sona erdi.

Konferanslarında normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off etabına yükselirken, play-off'ta mücadele edecek 7 ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan ekipler arasında düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

DALLAS MAVERICKS ÇALKALANIYOR

Geçtiğimiz sezonun Batı Konferansı finalisti Dallas Mavericks'te ise hareketli saatler yaşanıyor. Sahasında Chicago Bulls'a 115-112 mağlup olan ve play-in şansını kaybederek sezonu erken kapatan takımın koçu Jason Kidd'den flaş bir itiraf geldi. Mavericks yönetiminin draft hakkını kaybetmemek için takımın play-off'ta yer almamasını uygun gördüğü iddia edilmişti.

"PATRONLAR BÖYLE OLMASINI İSTEDİ"

Son maçta takımın en önemli oyuncularını kenarda tutan ve yıldız isim Luka Doncic'i ise sadece 13 dakika oynatan Kidd, "Kolay bir karar değildi. Patronlar böyle olmasını istedi ve biz de uyguladık. İş hayatında bazen böyle zor kararlar vermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bulls'a yenilerek play-off dışında kalan Dallas Mavericks hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. NBA'in açıklamasında Mavericks'in 'kadro tercihlerinin' araştırılacağı belirtildi.

