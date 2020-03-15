NBA'de bir koronavirüs vakası daha: Christian Wood

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Utah Jazz‘de Rudy Gobert'te corona virüs tespit edilmesinin ardından sezon askıya alınmıştı. NBA'de yeni bir corona virüs vakası daha tespit edildi. Detroit Pistons'ta forma giyen Christian Wood, virüs teşhisi konan üçüncü NBA oyuncusu oldu.

Wood geçtiğimiz hafta Rudy Gobert ve Utah Jazz'a karşı oynamıştı ve hangi tarafın birbirine virüs bulaştırdığı ya da sonucun birbirine bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. Wood'un şimdiye kadar hiçbir belirti göstermediği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

24 yaşındaki oyuncu, Pistons ile bireysel olarak başarılı bir sezonun ortasındaydı ve takım son takas gününde Cleveland Cavaliers'a Andre Drummond'ı göndermesinden bu yana ligde kendini göstermeye başlıyordu. Wood, Mart ayında oynadığı beş maçta 26.6 sayı ve 9.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

