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NBA'de Heat ve Knicks konferans yarı finaline kaldı

27.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı, New York Knicks de Cleveland Cavaliers'ı 4-1'lik skorla eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.

NBA'de Heat ve Knicks konferans yarı finaline kaldı

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Heat ve Knicks'in rakiplerini elemesiyle Philadelphia 76ers'ın ardından Doğu Konferansı yarı finallerine kalan iki takım daha belli oldu.

Jimmy Butler, Heat'in Bucks'ı uzatmada 128-126 yendiği ilk tur 5. maçında 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle ön plana çıktı. Bam Adebayo'nun 20 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı konuk takımda Gabe Vincent ise 22 sayı, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 38 sayı, 20 ribaunt ve Khris Middleton'ın 33 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

KNICKS, CAVALIERS'I ELEDİ

New York Knicks, play-off ilk tur 5. maçında milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 106-95'lik skorla geçti. Konuk takım Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve RJ Barrett 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Darius Garland 21 sayı, 4 asist üretti. Cedi Osman ise 14 dakika 27 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Rakibini 4-1'lik skorla eleyen Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde Heat ile eşleşti.

Memphis Grizzlies ve Golden State Warriors ise Batı Konferansı ilk tur 5. maçlarından galip ayrıldı. Grizzlies, sahasında Los Angeles Lakers'ı 116-99 yenerek serideki ikinci galibiyetini aldı ve durumu 3-2 yaptı. Warriors da deplasmanda Sacramento Kings'i 123-116 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

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