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NBA'de Oklahoma City Thunder, üst üste 13. galibiyetini aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.01.2025 11:49
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NBA'de Oklahoma City Thunder, üst üste 13. galibiyetini aldı

NBA'de Oklahoma City Thunder, üst üste 13. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 116-98 yenerek art arda 13. galibiyetine ulaştı.

NBA'de 6 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda 28 galibiyetle zirvede bulunan Thunder, Clippers'ı ağırladığı mücadelede Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 8 asist ve Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 asistlik performanslarıyla galip geldi.

Üst üste kazanılan 13 maç, Oklahoma City Thunder'ın en uzun galibiyet serisi olarak kayıtlara geçti.

Clippers'ta ise Amir Coffey'nin 26 ve Mo Bamba'nın 12 sayısı, sezonun 15. yenilgisini önleyemedi.

Anahtar Kelimeler:
NBA
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