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NBA'de Pistons-Magic maçındaki olaylar nedeniyle 11 oyuncuya ceza verildi

30.12.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ın Orlando Magic'i 121-101 yendiği dünkü karşılaşmada basketbolcular arasında yaşanan olaylar nedeniyle 11 oyuncuya maç ve maaş cezası verildi.

NBA'de Pistons-Magic maçındaki olaylar nedeniyle 11 oyuncuya ceza verildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Detroit Pistons'ın oyun kurucusu Killian Hayes'e saha içi münakaşadaki rolü nedeniyle 3 maç ve maaş cezası, Orlando Magic pivotu Moritz Wagner'e 2 maç ve maaş cezası, Pistons oyun kurucusu Hamidou Diallo'ya 1 maç ve maaş cezası verildi.

Ayrıca Magic oyuncularından Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Amiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba ve Wendell Carter, saha içindeki tartışma sırasında yedek kulübesinden çıktıkları için maaşsız birer maç ceza aldı.

Maçtaki olaylar, Wagner'in Hayes'i Detroit yedek kulübesine iterek sportmenlik dışı bir hareket yapmasıyla başladı. Wagner'in başının arkasına yumruk atarak tartışmayı tırmandıran ve teknik faul alan Hayes, oyundan atıldı.

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