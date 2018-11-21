SPOR

NBA’de Portland deplasmanda New York Knicks'i mağlup etti

NBA HABERLERİ  | 21.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

NBA’de başarılı bir sezon geçiren Portland Trail Blazers, Madison Square Garden’da mücadele ettiği New York Knicks’i 118-114’lük skorla mağlup etti ve ligdeki 12. galibiyeti aldı.

NBA’de Portland deplasmanda New York Knicks'i mağlup etti

NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Portland Trail Blazers, deplasmanda karşı karşıya geldiği New York Knicks’i 118-114’lük skorla mağlup ederek, ligdeki 12. galibiyeti elde etti. New York ise 14. yenilgisini aldı. Portland'da CJ McCollum 31 sayı, 4 ribaund, Damian Lillard 29 sayı, 8 asistle oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Knicks'te ise Tim Hardaway Jr. 32 sayı, 5 ribaund ve Trey Buke 19 sayı, 3 asist ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 13 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:

Orlando Magic: 91 - Toronto Raptors: 93

Washington Wizards: 125 - Los Angeles Clippers: 118

Miami Heat: 92 - Brooklyn Nets: 104

New York Knicks: 114 - Portland Trail Blazers: 118

PARTNER'Gelin el ele yürüyelim''Gelin el ele yürüyelim'
Kemba Walker'dan ender görülen performansKemba Walker'dan ender görülen performans
Lakers, Miami'yi 113-97 yendiLakers, Miami'yi 113-97 yendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
portland trail blazers Madison Square Garden new york knicks

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Devlet Bahçeli Roma - Real Madrid maçına davet edildi

Devlet Bahçeli Roma - Real Madrid maçına davet edildi

Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdı

Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdı

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA’de Portland deplasmanda New York Knicks'i mağlup etti

NBA’de Portland deplasmanda New York Knicks'i mağlup etti

Kemba Walker'dan ender görülen performans

Kemba Walker'dan ender görülen performans

Lakers, Miami'yi 113-97 yendi

Lakers, Miami'yi 113-97 yendi

Houston Rockets Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti

Houston Rockets Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti

NBA Türk gecesine sahne oldu

NBA Türk gecesine sahne oldu

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.