SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

NBA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons’tan ayrılan oyun kurucu Reggie Jackson’ı kadrosuna kattı.

NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki ABD’li basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine 2011’de Oklahoma City Thunder’da başlayan Jackson, 2015’te Detroit Pistons’a imza atmıştı. Jackson, bu sezon Pistons'ta çıktığı 14 maçta 14,9 sayı, 5,1 asist, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
NBA All Star nefes kestiNBA All Star nefes kesti
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
detroit pistons los angeles clippers NBA Reggie Jackson

En Çok Okunan Haberler

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Özel izinle sürpriz transfer!

Özel izinle sürpriz transfer!

Başakşehir turu zora soktu

Başakşehir turu zora soktu

Ryan Babel'den olay hareket

Ryan Babel'den olay hareket

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek

Klay Thompson sahalara dönüyor

NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

NBA ekibi Los Angeles Clippers'ta transfer

NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta Beilein dönemi sona erdi

Cavaliers'ta Beilein dönemi sona erdi

NBA All Star nefes kesti! İşte tarihi geceden unutulmaz kareler

NBA All Star nefes kesti

NBA All-Star'da Kobe Bryant'a büyük onur!

Kobe Bryant'a büyük onur!

NBA smaç yarışmasının galibi Derrick Jones

NBA smaç yarışmasının galibi Derrick Jones

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.