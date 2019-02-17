NBA ve FIBA Afrika'da profesyonel lig kuracak

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'nin Charlotte kentindeki NBA All-Star organizasyonu sırasında bir araya gelen NBA Başkanı Adam Silver ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Afrika Ligi'ni (BAL) başlatma planlarını duyurdu.
Ocak 2020'de başlaması planlanan BAL, NBA'in Kuzey Amerika dışında bir lig kurmak için yaptığı ilk iş birliği olacak.
FIBA ve NBA, Angola, Mısır, Kenya, Fas, Nijerya, Ruanda, Senegal, Güney Afrika ve Tunus dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesini temsil edecek 12 takımı belirlemek için bu yılın sonunda eleme turnuvaları düzenlemeyi planlıyor. Elemelerde aynı ülkeden ikiden fazla takım lige çıkamayacak.
Ayrıca oyuncu, antrenör ve hakemler için eğitim ile altyapı yatırımları dahil olmak üzere Afrika'da basketbolun sürekli gelişimine yönelik mali destek sağlanması amaçlanıyor.
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