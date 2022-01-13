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Ne Fener ne Galatasaray! İşte Cedric Bakambu'nun yeni adresi

13.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Cedric Bakambu, Marsilya'ya imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Bakambu" ifadelerine yer verildi.

Ne Fener ne Galatasaray! İşte Cedric Bakambu'nun yeni adresi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Cedric Bakambu'nun yeni takımı belli oldu. Avrupa devlerinin de peşinde koştuğu Kongolu forvet sürpriz bir tercihe imza atarak Fransa'nın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

Ülkemizde Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu'yu renklerine bağlamak için Fenerbahçe ve Galatasaray kıyasıya bir yarışa girmişti. Avrupa'dan da talipleri olan Kongolu forvet son kararını verdi.

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KARİYERİNE FRANSA'DA DEVAM EDECEK

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Barcelona, Valencia, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan futbolcu bundan sonra kariyerine Fransa'da devam edecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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