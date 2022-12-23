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Ne yaptın Altay Bayındır! Kendisiyle ilgilenenlere öyle bir cevap verdi ki...

23.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Maaş farkı nedeniyle Fenerbahçe ile anlaşamayan yıldız oyuncunun peşine Avrupa devleri düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ın ise bu takımlara cevap verdiği ifade edildi.

Ne yaptın Altay Bayındır! Kendisiyle ilgilenenlere öyle bir cevap verdi ki...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır için sayılı günler kaldı. 1 Ocak itibarıyla istediği takımla görüşme özgürlüğüne erişebilecek yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

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Yıllık 5 milyon lira kazanan Altay'a yönetim, 16 milyon TL garanti ücret önerdi. Bu teklifi çok düşük bulan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den bonuslar hariç 25 milyon TL istedi. Sarı-lacivertli yönetim bu teklifi duyar duymaz masadan kalktı ve şimdilik anlaşma sağlanamadı.

AVRUPA TAKIMLARINA CEVAP VERDİ

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Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır, kendisiyle ilgilenen Avrupa devlerine ilk 11'de oynayabilme şartı koştu.


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Altay Bayındır fenerbahçe sezon

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