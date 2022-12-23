Ne yaptın Altay Bayındır! Kendisiyle ilgilenenlere öyle bir cevap verdi ki...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır için sayılı günler kaldı. 1 Ocak itibarıyla istediği takımla görüşme özgürlüğüne erişebilecek yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yıllık 5 milyon lira kazanan Altay'a yönetim, 16 milyon TL garanti ücret önerdi. Bu teklifi çok düşük bulan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den bonuslar hariç 25 milyon TL istedi. Sarı-lacivertli yönetim bu teklifi duyar duymaz masadan kalktı ve şimdilik anlaşma sağlanamadı.

AVRUPA TAKIMLARINA CEVAP VERDİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır, kendisiyle ilgilenen Avrupa devlerine ilk 11'de oynayabilme şartı koştu.



