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Ne yaptın Cengiz Ünder! Frikikten attığı gol herkesin dilinde

Cengiz Ünder’in frikik golüyle geriden gelen Çorum FK, Rizespor’u 2-1 yendi. Cengiz bu sezon 6 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

Ne yaptın Cengiz Ünder! Frikikten attığı gol herkesin dilinde
Emre Şen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çorum FK
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çorum FK, evinde Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ligin yeni ekibi Çorum’un galibiyetinde bir kez daha Cengiz Ünder sahnedeydi. Fenerbahçe’den ayrılarak Çorum FK’ya transfer olan milli futbolcu, attığı frikik golüyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÇORUM FK GERİDEN GELİP KAZANDI

Ne yaptın Cengiz Ünder! Frikikten attığı gol herkesin dilinde 1

Haftanın açılış maçında Çorum Şehir Stadı’nda karşılaşan iki takım, ilk yarıda karşılıklı goller buldu. Konuk Çaykur Rizespor, 32. dakikada Qazim Laçi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 6 dakika sonra Cengiz Ünder’in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

CENGİZ ÜNDER’DEN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

Ne yaptın Cengiz Ünder! Frikikten attığı gol herkesin dilinde 2

Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cengiz Ünder, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 29 yaşındaki sağ kanadın frikik golü, kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

6 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Ne yaptın Cengiz Ünder! Frikikten attığı gol herkesin dilinde 3

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’den ayrılarak Çorum FK’ya imza atan Cengiz Ünder, yeni takımında beklenen çıkışı yakaladı. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 6 maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Böylece Çorum FK formasıyla 6 maçta 5 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

GALİBİYET GOLÜ MOUKOKO’DAN

Ne yaptın Cengiz Ünder! Frikikten attığı gol herkesin dilinde 4

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirmek isteyen Çorum FK, aradığı golü 80. dakikada buldu. Ramirez’in yerine oyuna giren Youssoufa Moukoko, Rizespor savunmasının hatasını değerlendirerek takımını 2-1 öne geçirdi ve galibiyeti getiren golü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Çorum FK
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