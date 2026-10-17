Ne yaptın Cengiz Ünder! Frikikten attığı gol herkesin dilinde

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çorum FK, evinde Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ligin yeni ekibi Çorum’un galibiyetinde bir kez daha Cengiz Ünder sahnedeydi. Fenerbahçe’den ayrılarak Çorum FK’ya transfer olan milli futbolcu, attığı frikik golüyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Haftanın açılış maçında Çorum Şehir Stadı’nda karşılaşan iki takım, ilk yarıda karşılıklı goller buldu. Konuk Çaykur Rizespor, 32. dakikada Qazim Laçi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 6 dakika sonra Cengiz Ünder’in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cengiz Ünder, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 29 yaşındaki sağ kanadın frikik golü, kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’den ayrılarak Çorum FK’ya imza atan Cengiz Ünder, yeni takımında beklenen çıkışı yakaladı. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 6 maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Böylece Çorum FK formasıyla 6 maçta 5 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.
İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirmek isteyen Çorum FK, aradığı golü 80. dakikada buldu. Ramirez’in yerine oyuna giren Youssoufa Moukoko, Rizespor savunmasının hatasını değerlendirerek takımını 2-1 öne geçirdi ve galibiyeti getiren golü kaydetti.
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