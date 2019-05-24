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Necati Demirkol: Galatasaray iki kulvarda da haklı bir şampiyonluk kazanmıştır

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu değerlendirdi. Şampiyonluk kutlamalarını kimseyi kırmadan Metin Oktay ruhuyla kutlamaları gerektiğini söyleyen Demirkol, “Galatasaray iki kulvarda da haklı bir şampiyonluk elde etti” dedi.

Necati Demirkol: Galatasaray iki kulvarda da haklı bir şampiyonluk kazanmıştır

Galatasaray’ın Türkiye Kupası ve Süper Lig zaferini değerlendiren Necati Demirkol, sarı-kırmızılı ekibin başarısını kutladı. Düzenlediği iftar davetinde Galatasaray’ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirkol, kazanılan şampiyonluklarla ilgili konuştu.

Galatasaray’ın haklı bir şampiyonluk kazandığını ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürdüğünü ifade eden Demirkol, “Şimdi bu şampiyonlukları kutlama zamanı. Ama benim dileğim, şampiyonlukları kutlarken kimseyi kırmadan, Metin Oktay ruhuyla, Metin Oktay nezaketiyle bu kutlamaları yapmak. Galatasaray, kadrosunun hakkını vererek başarıya ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

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