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Nefes kredisi yeniden başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, nefes kredisinin yeniden başladığını duyurdu.Tanoğlu, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının bütün kaynaklarını seferber ederek nefes kredisinin yeniden başladığını duyurdu.Üyelerin odadan alacakları “Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli faaliyet belgesi ile krediye başvurarak yıllık yüzde 7,5 oranla kredi kullanabileceklerini kaydeden Tanoğlu, “Üyelerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz.

Nefes kredisi yeniden başladı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, nefes kredisinin yeniden başladığını duyurdu.
Tanoğlu, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının bütün kaynaklarını seferber ederek nefes kredisinin yeniden başladığını duyurdu.
Üyelerin odadan alacakları “Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli faaliyet belgesi ile krediye başvurarak yıllık yüzde 7,5 oranla kredi kullanabileceklerini kaydeden Tanoğlu, “Üyelerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Üyelerimiz odamızdan alacakları faaliyet belgesi ile krediye başvurarak, yıllık yüzde 7,5 oranla kredi kullanabilecekler. 2020 yılının tümünde anapara ya da faiz ödemesinin yapılmayacağı nefes kredisi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dâhil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir. Üyelerimiz odamızdan “Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli faaliyet belgeleri ile başvuru yapabileceklerdir. İlk aşamada banka aracılığıyla kullandırılacak olan kredi, yaklaşık iki hafta sonra kamu bankalarının da devreye girmesiyle gücünü artıracaktır. Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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