Nejat İşler zil zurna sarhoş! Ayakta duramadı, yere düştü...

TV100’den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın’ın haberine göre mekan girişinde ayakta duramadığı için görevliler Nejat İşler için sandalye getirdi. Daha sonra ünlü oyuncu içeri girdi.

ZORLUKLA AYAKTA DURDU! DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI

Çıkışta ise ayakta durmakta güçlük çeken İşler kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalıştı. Kameralara küfür eden oyuncu yere düşüp başını çarptı.

Daha sonra Şişhane’de konakladığı otele giden İşler, görevlinin yardımıyla araçtan inebildi. Otel girişinde yere düşen oyuncuyu görevli kaldırmaya çalıştı. Ünlü oyuncunun hali görenleri üzdü.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

50 yaşındaki oyuncu 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti. Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı.





