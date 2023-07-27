YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını

Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını

27.07.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’ya gelen yerli turistler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan 2bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nı da ziyaret ediyor.

Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı’nı görmek isteyen yabancı turistler, Malatya ziyaretinin ardından Nemrut Dağı’nı da ziyaret ediyor. Nemrut Dağı ziyareti öncesi Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Zhang Jiao, Chen Tao, Zhang Biting, Pan Boou, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz ise “Depremin etkilerine rağmen yurt dışından ziyaretçilerin ilimize gelmesi bizleri sevindiriyor. Misafirlerimize Türkiye ve Malatya hakkında fikirlerini sorduk. Gayet güzel düşünceler taşıdıklarını ilettiler. Kendilerine Malatya’da Nemrut Dağının dışında da gezebilecekleri eserlerimiz olduğunu belirtiyoruz. Bilhassa ilimizin gururu, 2021 yılından bu yana Dünya Miras Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü gezmelerini öneriyoruz” diye konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’nın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonuMuğla’nın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu
Talas Millet Bahçesi Adım AdımTalas Millet Bahçesi Adım Adım
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralıOtomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:17
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:49
Yatsı
21:22

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Aksu eczanesi
Battalgazi
Sibel eczanesi
Arguvan
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.