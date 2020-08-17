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Nemrut’ta yapılan yapı için Bitlis Valiliği durdurma kararı aldı

BİTLİS HABERLERİ  | 17.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Bitlis Valiliği Nemrut Krater Gölü çevresinde başlatılan tesis hakkında durdurma kararı aldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 14.

Bitlis Valiliği Nemrut Krater Gölü çevresinde başlatılan tesis hakkında durdurma kararı aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan tesis Bitlis Valiliği tarafından gerekli çalışmalar yapılarak durduruldu. Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde bulunan Nemrut Krater Gölü ile ilgili olarak, son günlerde sosyal medyada yer alan ’Nemrut Gölüne Beton Döküldü’ başlıklı haberler ile ilgili Valiliğimizce araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizde bulunan Nemrut Krater Gölü civarına vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla doğaya uyumlu bazı tesislerin yapılması için ihaleye çıkıldığı bilgisi alınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü uhdesinde yürütülen iş ile ilgili olarak müteahhit firma, Nemrut Krater Gölünde işe başlamış ancak yükümlüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz ve kötü bir yapılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine; Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü, derhal Nemrut Gölünde söz konusu firma tarafından yapılan işi durdurmuştur. Konu ile ilgili olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Nemrut Krater Gölüne dökülen beton, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından en yakın sürede sökülüp kaldırtılarak, bölge eski doğal haline geri getirilecektir. Konu ile ilgili yürütülecek olan çalışmalar, Bitlis Valiliğimizce yakında takip edilecektir."

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