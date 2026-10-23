Nenad Bjelica: "Bu zor durumdan çıkacağız"

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek Samsunspor’da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Yeni oluşan kadrolarda zamana ihtiyaca olduklarını ifade eden Nenad Bjelica, "Yeni kadro planlamalarında biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor. Açıkçası geldiğim ilk günden bu yana burada oyuncu grubuyla alakalı birlik, beraberlik olduğunu ve antrenmanlarda da çalışmaktan zevk alan bir oyuncu grubu olduğunu söylemem gerekiyor. Antrenmanlarda da hepsi yüzde 100’ünü veriyorlar. Bu zor durumdan da çıkacağımızdan da eminim. Ben bir hoca olarak ilk defa böyle bir durumu tecrübe etmiyorum. Çok farklı ülkelerde buna benzer zor durumda olan birçok kulüpte de çalışma fırsatım oldu. Böyle bir tecrübem oldu. Ama bu durumdan çıkabilmek için de birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Sizlerle de aynı şekilde bu birlik beraberliği gösterecek olursak bu zor durumdan çıkacağımızdan da eminim" dedi.

"AMED MAÇINDAN GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Zor bir rakibi ağırlayacaklarının altını çizen Nenad Bjelica, "Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımda değişiklikler olacaktır. Şu anda elimizde kadroda olan 19 oyuncumuz ve 2 kalecimiz var. Emre Kılınç’ın son oynadığımız maç sonrasında biraz ağrılar oldu. Bizim şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz antrenmanların tamamında bulunamadı. Ama yarın tam olarak durumuna bakıp öyle bir karar vereceğiz. Bu maçta kadroda mutlaka değişiklikler olacaktır. Geldiğim günden itibaren oyuncularımla bire bir görüşmelerimiz oldu. Ne yapıyorsak sonuç olarak takımın daha iyi bir seviyeye gelmesi için yapıyoruz. Şundan da çok ama çok eminim ki içinde bulunmuş olduğumuz durumdan başarılı bir şekilde çıkıp gelecekte çok daha güzel başarılara imza atacağız. Amed Sportif Faaliyetler güçlü bir rakip. Ligde ikinci sırada bulunuyorlar. İyi bir kadroya sahipler, tecrübeli oyunculara sahipler. Aynı zamanda genç oyuncuları da var. Çok hızlı oynadıklarını da söyleyebiliriz. Özellikle kontra ataklarda çok etkili bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de taraftarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yaparak yüzde 100’ü vererek başarılı bir sonuç alıp galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"TEK ODAK NOKTAM 3 PUAN ALMAK"

Uzun vadeli planlardan daha çok maç maç ilerlemeyi tercih ettiğini belirten Hırvat teknik adam, "Bizim işimiz burada takıma tekrardan o öz güveni aşılamak olacaktır. Sonuç sadece bir problemle açıklanacak bir şey değil. Şu an sakat olan oyuncularımız var. Onlar şu an sakatlıklarını atlatıp tekrardan takıma katıldıklarında hem daha fazla opsiyonumuz olacak hem de çok daha güçlü bir ekip haline geleceğiz. Şu an için takımla alakalı şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki birlik, beraberlik anlamında takımda herhangi bir eksiklik yok. Bu durumdan da çıkmak istediğini gösteren bir ekipten bahsediyoruz. Şu an tek odak noktam yarınki karşılaşma ve yarınki karşılaşmadan alınacak 3 puan. Şimdi bütün odak noktam orasıdır. Adım adım gitmeliyiz" şeklinde konuştu.