Nenad Bjelica Süper Lig'e mağlubiyetle döndü! Kasımpaşa'dan Samsunspor karşısında farklı galibiyet

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica ise takımının başındaki ilk maçından puansız ayrıldı.

KASIMPAŞA'DAN İLK YARIDA İKİ GOL

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 27. dakikada Claudio Winck'in golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca dört dakika sonra Adem Arous sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.

Samsunspor, ilk yarının son bölümünde Tanguy Coulibaly ile gol bularak umutlandı. Konuk ekip, 45. dakikada gelen bu golle soyunma odasına 2-1 geride gitti.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

İkinci yarıda beraberlik için mücadele eden Samsunspor, 58. dakikada Coulibaly ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu pozisyonun ardından kontrolü yeniden eline alan Kasımpaşa, 64. dakikada Adem Arous'un kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle rahatladı. Adrian Benedyczak ise 78. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

BJELİCA SÜPER LİG'E MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Kasımpaşa, puanını 13'e çıkardı ve iki haftalık galibiyet özlemine son verdi. Samsunspor ise ligde 4 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti de altı maça yükseldi.

Samsunspor'un başında ilk karşılaşmasına çıkan Nenad Bjelica, Süper Lig'e mağlubiyetle döndü.