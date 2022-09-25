YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki

Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki

25.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki

KIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Neşet Ertaş'ın çocukları, babalarıyla ilgili film çekilmesine tepki gösterdi.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'na katılmak üzere Kırşehir'e gelen, "Bozkırın tezenesi"nin çocukları Hüseyin, Döne ve Canan Ertaş belediyeye ait tesiste basın açıklamasında bulundu.

Hüseyin Ertaş, babalarının filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini, yazılı bir vasiyeti olmasa da sözlü olarak ailesine ve çocuklarına bunu söylediğini, kendilerinin de bu nedenle filme karşı çıktıklarını belirtti.

Babasının vefatından kısa süre önce hasta haldeyken kendisinden izin belgesi alındığını ileri süren Ertaş, 40 kiloya düşmüş, kanserle savaşan bir insanın hastaneye yatmadan 6 gün önce evine noter götürüp imzasının alınmasının uygun olmadığını dile getirdi.

Babasının istemediği bir filmin çekildiğini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Biz hiç kimseden şimdiye kadar film için para istemedik. Hiç kimseyle görüşmedim. Çıkıyorlar televizyona, 'aile sizden para istedi mi?' diye soruluyor. O da cevap verirken 'o konulara girmeyelim' diyor. Yani arkadaş, istediyse istedi de istemediyse istemedi de. Böyle yapıp bizi zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Efendim, açıkça söylüyorum. Ne görüştüm, ne bir para aldım çünkü babamızın istemediği bir durum var, bize kalmış bir durum değil bu, biz bunu nasıl satabiliriz? Böyle bir durum yok. Hiç kimseden 5 kuruş para istemedik. Bunun da bilinmesini istiyorum."

Ozanın kızları Döne ve Canan Ertaş da filme tepki gösterdi.

Ailenin avukatı Uğur Çapkın ise Neşet Ertaş'tan alındığı iddia edilen muvafakatnameler, adına yazılan kitap ve film çekimiyle ilgili devam eden 3 farklı davanın olduğunu anlatarak, "O muvafakatnamelerle ilgili, fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurduğu şirketlerle ilgili davalar devam ediyor. İnşallah yargı bu davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına müsaade etmez." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" Sakarya'dan başladı"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" Sakarya'dan başladı
Yazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat ettiYazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Neşet Ertaş açıklama film

Kırşehir Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:40
İkindi
16:04
Akşam
18:44
Yatsı
20:01
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.