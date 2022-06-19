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Netflix dizisi Mezarlık sonrası Komiser Önem rolündeki Birce Akalay gündem oldu

19.06.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran rolüyle büyük beğeni toplayan Birce Akalay şimdi ise yine Netflix yapımı Mezarlık dizisinde başrolde. Dizi yayınların yayınlanmaz Komiser Önem rolündeki Birce Akalay gündem oldu. Birce Akalay hakkında binlerce paylaşım yapılırken Mezarlık dizisi konusu da merak edildi.

Netflix dizisi Mezarlık sonrası Komiser Önem rolündeki Birce Akalay gündem oldu

Miray Daner ve İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Birce Akalay bu dizinin yankıları sürerken yeni bir Netflix dizisinde boy gösterdi. Dizide başarılı bir kadın spiker olan Lale karakterini canlandıran Birce Akalay Mezarlık dizisinde ise Komiser Önem rolünde izleyicinin karşısına çıktı.

Mezarlık dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş'ın rol aldığı dizide Akalay'ın başarılı oyunculuğu Twitter'ın en çok konuştuğu konulardan oldu.

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Mezarlık dizisinde Akalay'ın konuşması sırasında "Bu ülkenin tüm kadınlarından özür diliyorum.Sokakta arkalarına bakmadan yürüyebilecek güveni emniyet teşkilatı olarak veremediğimiz için" sözleri defalarca kez paylaşıldı.

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Birce Akalay'ın oyunculuğuna dair "Çok iyisin", "Gerçekten çok başarılı bir karakter oyuncusu", Sen nasıl bir kadınsın ki oynadığın tüm dizilerde senaryosu sağlam ve gündeme vurgu yapan kaliteli yapıtları seçiyorsun" yorumları yapıldı.

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MEZARLIK DİZİSİ KONUSU

Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem'in karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil, bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir. Mezarlık dizisi dört bölüm yayınlandı. Bu sezonun dört bölüm olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Birce Akalay Kuş Uçuşu dizisi
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