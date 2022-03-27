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Netflix'in yeni dizisi "Uysallar"ın özel gösterimi Atlas Sineması'nda gerçekleşti

27.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni dizisi "Uysallar"ın özel gösterimi Atlas Sineması'nda gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer ve Uğur Yücel'in paylaştığı yeni dizi "Uysallar"ın özel gösterimi Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı.

Netflix tarafından 8 bölüm olarak yayınlanacak dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

Etkinliğe dizinin başrol oyuncuları Songül Öden ve Öner Erkan'ın yanı sıra Umut Yeşildağ, Nilay Yeral ve İbrahim Selim katıldı.

Etkinlik öncesi basın açıklaması yapan oyuncu Öner Erkan, çok iyi bir senaryo ve ekiple çalıştıklarını aktararak, diziyi ilk kez bu akşam izleyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Songül Öden de dizide anne karakterini canlandırdığını ifade ederek, "Soyadımız her ne kadar uysallar olsa da pek uysal bir aile olduğunu söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

Oyuncu İbrahim Selim ise Hakan Günday ve Onur Saylak ile ikinci kez çalıştığını belirterek, "Biz de filmi izlemedik, fragman çok heyecanlandırdı merakla bekliyoruz açıkçası." dedi.

Hakan Günday ve Onur Saylak imzalı "Uysallar" dizisinde başrol oyuncularının yanı sıra Umut Yeşildağ, Nilay Yeral, Bilyana Jovanovska, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Nezaket Erden rol alıyor.

Dizi, 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul'un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal'ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor.

"Uysallar", 30 Mart'ta tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

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