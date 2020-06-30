Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay'dan "denklik başvurusu" değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, ilk mezunlarını 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi bittikten sonra vereceklerini hatırlatarak, öğrencilerin bu süreçten sonra YÖK’e denklik başvurusu yapabileceklerini, o tarihe kadar herhangi bir başvuru yapılmasının ya da yanıt alınmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tayfun Turgay, üniversitenin faaliyetleri ve kamuoyundan gelen sorulara ilişkin bilgi verdi.

Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yasal olarak sürdüren bir KKTC üniversitesi olduğunu belirten Turgay, farklı olarak YKS ile öğrenci almadıklarını aktardı.

Üniversiteye yalnızca ikinci üniversite eğitim ve öğretimi kapsamında öğrenci kabul edildiğini belirten Turgay, Netkent'in tabi olduğu tanınma ve denklik konuları hakkında şunları aktardı:

"Bu konuda pek çok soru alıyoruz. YÖK'ün 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik Yönetmeliği' ve bu yönetmeliğin yabancı bir üniversitenin YÖK tarafından tanınma şartını belirleyen maddesi hiçbir hukuki tartışmaya mahal vermeyecek biçimde düzenlenmiştir.