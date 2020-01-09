Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, şehir merkezinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor.

Çok sayıda personel ve iş makinesinden oluşan Karla Mücadele Ekibi, kar yağışının başladığı dün akşam saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Şehir merkezinde bulunan yol ağında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yürüten karla mücadele ekipleri şimdiye kadar yaklaşık toplam 45 ton tuz kullanarak trafik akışını güvenli hale getirdi.

Bu arada vatandaşların karla mücadele konusunda talep ve önerilerini Nevşehir Belediyesi’nin 153 Alo Çağrı Merkezi ve 05378505050 nolu WhatsApp ihbar hattına bildirebilecekleri kaydedildi.



