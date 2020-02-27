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Nevşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 27.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi’nce oluşturulan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 2020 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Nevşehir Belediyesi’nde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Belediye Meclis Salonu’nda toplandı.Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Bektaş Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kapadokya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi(OSGB) İş Güvenliği Uzmanı Göknur Özdemir, İşyeri hekimleri Salim Ulu ve Nuriye Ulu, Nevşehir Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Fatih Bozkurt ile kurul üyeleri katıldı.Toplantıda; iş sağlığı uzmanları tarafından kurul üyelerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği hükümler konusunda genel bilgilendirmelerde bulunuldu.Ardından, toplantının gündem maddeleri tek tek görüşülerek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği saha tespit raporlarının ışığında, Nevşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerde, olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve iş sağlığı güvenliğini sağlamak adına alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, “Belediyemiz ve şirketlerinde bulunan tüm arkadaşlarımızın çalışma ortamlarından, iş sağlığı ve güvenliklerinden birebir sorumluyuz.

Nevşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediyesi’nce oluşturulan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 2020 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Nevşehir Belediyesi’nde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Belediye Meclis Salonu’nda toplandı.
Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Bektaş Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kapadokya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi(OSGB) İş Güvenliği Uzmanı Göknur Özdemir, İşyeri hekimleri Salim Ulu ve Nuriye Ulu, Nevşehir Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Fatih Bozkurt ile kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda; iş sağlığı uzmanları tarafından kurul üyelerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği hükümler konusunda genel bilgilendirmelerde bulunuldu.
Ardından, toplantının gündem maddeleri tek tek görüşülerek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği saha tespit raporlarının ışığında, Nevşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerde, olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve iş sağlığı güvenliğini sağlamak adına alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, “Belediyemiz ve şirketlerinde bulunan tüm arkadaşlarımızın çalışma ortamlarından, iş sağlığı ve güvenliklerinden birebir sorumluyuz. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür düsturundan hareketle arkadaşlarımıza güvenli çalışma ortamları sağlamak için ilgili arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İş kazalarının ve olası can kayıplarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması çaba ve gayretindeyiz. Hiçbir çalışanımızın burnunun dahi kanamasını istemeyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olarak bu görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Nevşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı yapıldı

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