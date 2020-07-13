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Nevşehir Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için askıda elbise aşevine metal yemek kabı desteği

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için yemek dağıtımının gerçekleştirildiği Askıda Elbise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aşevi’ne metal yemek kabı desteğinde bulundu.Nevşehir Belediyesi’nin desteği ile kurulan Askıda Elbise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Kapalı Pazar Yeri girişinde bulunan aşevinde her gün ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin de katkısı ile 500 kişilik yemek pişiriliyor.Aşevinde pişirilen yemeklerin daha hijyenik şartlarda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için harekete geçen Nevşehir Belediyesi, aşevine çift bölmeli 250 adet metal yemek kabı desteğinde bulundu.Dernek Başkanı Fikret Şanlıbaba, aşevinden faydalanan ihtiyaç sahiplerinin daha önce beraberinde getirdikleri plastik kaplarla yemek aldıklarını belirterek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.Belediye tarafından sağlanan metal yemek kaplarının aşevinden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımının gerçekleştirildiğini ve ailelerin her gün öğle saatlerinde aşevine gelerek gösterecekleri kartları ile birlikte sıcak yemeklerini alacaklarını ifade eden Şanlıbaba, “Böyle bir dönemde şehrimizdeki ihtiyaç sahipleri için gönüllülük esasıyla hizmet etme gayreti gösteren derneğimize her türlü desteği veren Nevşehir Belediyesi’ne ve belediye başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Nevşehir Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için askıda elbise aşevine metal yemek kabı desteği

Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için yemek dağıtımının gerçekleştirildiği Askıda Elbise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aşevi’ne metal yemek kabı desteğinde bulundu.
Nevşehir Belediyesi’nin desteği ile kurulan Askıda Elbise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Kapalı Pazar Yeri girişinde bulunan aşevinde her gün ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin de katkısı ile 500 kişilik yemek pişiriliyor.
Aşevinde pişirilen yemeklerin daha hijyenik şartlarda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için harekete geçen Nevşehir Belediyesi, aşevine çift bölmeli 250 adet metal yemek kabı desteğinde bulundu.
Dernek Başkanı Fikret Şanlıbaba, aşevinden faydalanan ihtiyaç sahiplerinin daha önce beraberinde getirdikleri plastik kaplarla yemek aldıklarını belirterek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.
Belediye tarafından sağlanan metal yemek kaplarının aşevinden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımının gerçekleştirildiğini ve ailelerin her gün öğle saatlerinde aşevine gelerek gösterecekleri kartları ile birlikte sıcak yemeklerini alacaklarını ifade eden Şanlıbaba, “Böyle bir dönemde şehrimizdeki ihtiyaç sahipleri için gönüllülük esasıyla hizmet etme gayreti gösteren derneğimize her türlü desteği veren Nevşehir Belediyesi’ne ve belediye başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Nevşehir Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için askıda elbise aşevine metal yemek kabı desteği

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Gulsehir
Bektas Eczanesi
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