YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Yozgatspor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.TFF 3.

Nevşehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Yozgatspor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu lider Karacabey Belediyespor ile berabere kalan Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı için hazırlıklara başladı. Pazartesi gününü izinli olarak geçiren kırmızı beyazlı futbolcular Salı günü ilk antrenmanını kendi tesislerinde Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.
Sakatlığı süren Hasan Çelik’in katılmadığı antrenmanda futbolcular düz koşunun yanı sıra teknik ve taktik çalışması yaptı.
Nevşehir Belediyespor’un ligin 22. Haftasında Gazi Stadı’nda oynayacağı Yozgatspor müsabakasında kırmızı kart cezalısı olan Berke Bıyık’ın yanı sıra sarı kart cezalıları Sinan Uzun ve Ziya Şakar forma giyemeyecek.
Bu arada Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor hazırlıkları çerçevesinde 6 Şubat Perşembe günü kendi tesislerinde Kapadokya Göremespor ile bir hazırlık maçı yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Nevşehir Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
13:00
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Kübra Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Yeni TOKİ konutları için başvurular başladı

Yeni TOKİ konutları için başvurular başladı

Genç Doktor Atv Kazasında Hayatını Kaybetti

Genç Doktor Atv Kazasında Hayatını Kaybetti

Ak Parti Genel Sekreteri İpek’ten Uluer’e Ziyaret

Ak Parti Genel Sekreteri İpek’ten Uluer’e Ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.