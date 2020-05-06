YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı

Nevşehir’de 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kentte 76 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirilirken; "Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kentte 76 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirilirken; "Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda, Nevşehir’de 01.05.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Nevşehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Nevşehir il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 76 bin 130 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 milyon 336 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Nevşehir ilimizde en önemli sulama projelerinden birisi Ayhanlar Sulamasıdır. İş kapsamında 17 bin 730 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyon 848 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lamalar koronavirüse umut oldu! Lamalar koronavirüse umut oldu!
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Nevşehir Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:31
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:45
Yatsı
21:14

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Bezeyen Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı

Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı

Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.