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Nevşehir’de define avcısı suçüstü yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.12.2020 11:27 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan T.Ö.’yü suçüstü yakalayarak gözaltına alırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet kazma, 2 adet define aramada kullanılan demir çubuk ele geçirildi.Jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.Ö.

Nevşehir’de define avcısı suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan T.Ö.’yü suçüstü yakalayarak gözaltına alırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet kazma, 2 adet define aramada kullanılan demir çubuk ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.Ö. hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Nevşehir’de define avcısı suçüstü yakalandı

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