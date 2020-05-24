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Nevşehir'de görev başındaki polislere çay ve kek ikramı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.05.2020 12:56 | Son Güncelleme

Nevşehir'de görev başındaki polislere çay ve kek ikramı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Genç İHH üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polislere çay ve kek ikramında bulundu.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe bürünen kentte, polis uygulama noktalarındaki ekiplerini ziyaret eden Genç İHH üyeleri, görev başındaki polislerle bayramlaşarak çay ve kek ikram etti.

Genç İHH üyesi Halil Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlerini fedakarca yürüterek sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde ailelerinden ayrı çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerini yalnız bırakmamak için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşların evlerinden çıkmasa da aileleriyle birlikte olduklarını, emniyet ekiplerinin ise cadde ve sokaklarda halkın güvenliği için vazife başında olduğunu kaydeden Arı, "Vefa Sosyal Destek Grubu olarak vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra bu süreçte halk sağlığı için de fedakarca çalışan polisimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın sürecinin bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz." dedi.

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