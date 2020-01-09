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  4. Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İzmir Adli makamlarınca konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası ile aranan 35 yaşındaki Ö.Ö.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İzmir Adli makamlarınca konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası ile aranan 35 yaşındaki Ö.Ö. ve Çanakkale adli makamlarınca konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan 29 yaşındaki K.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Anadolu Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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