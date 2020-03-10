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Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta il merkezi olmak üzere ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 4 ay, basit yaralama suçundan 5 ay, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 25 gün ve borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan 1 şüpheli olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta il merkezi olmak üzere ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 4 ay, basit yaralama suçundan 5 ay, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 25 gün ve borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan 1 şüpheli olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kübra Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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