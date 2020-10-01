YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı

Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Bir organizatör tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uygulama noktasında durdurulan takside yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir-Avanos kara yolundaki uygulama noktasında 06 T 6220 plakalı taksiyi durdurdu.

Araçta, Van'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktıkları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ikisi çocuk 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Taksi şoförü F.Y. ile beraberindeki Y.G, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Y.G. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor? Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor?
Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor
Kuşadası Tariş projesine ilk kazma 1 Ekim’de vuruluyor
Kuşadası Tariş projesine ilk kazma 1 Ekim’de vuruluyor
Kaymakam Yelek’ten aile destek merkezine ziyaret
Kaymakam Yelek’ten aile destek merkezine ziyaret
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:36
İkindi
15:55
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Merve Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı
Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı
Lara Koleji Öğrencilerinden Şiir Dinletisi
Lara Koleji Öğrencilerinden Şiir Dinletisi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.