YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü

14.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir-Avanos yolunda kar yağışının ardından kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Avanos istikametine gitmekte olan A.K.

Nevşehir-Avanos yolunda kar yağışının ardından kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Avanos istikametine gitmekte olan A.K. yönetimindeki 01 Y 9630 plakalı Mercedes otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla attı. Kazada AK. ve F.I. yaralandı.
Kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.I. yaşamını yitirdi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Karı-koca gibiyiz zaten' 'Karı-koca gibiyiz zaten'
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti

Nevşehir Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:55
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:11

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Onur Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Nevşehir’e Covid-19 aşıları geldi

Nevşehir’e Covid-19 aşıları geldi

Nevşehir’e Covid-19 aşıları geldi

Nevşehir’e Covid-19 aşıları geldi

Nevşehir'de fırtına nedeniyle garaj çatısının uçması güvenlik kamerasında

Nevşehir'de fırtına nedeniyle garaj çatısının uçması güvenlik kamerasında

Kızılırmak’ta elektrikle balık avlayan şahıslar yakalandı

Kızılırmak’ta elektrikle balık avlayan şahıslar yakalandı

Nevşehir’de uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir’de uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir’de uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir’de uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.