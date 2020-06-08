YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı

Nevşehir’de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullananlara karşı göz açtırmıyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan dört farklı çalışmada 1 kök Hint kenevir, 7.85 gram metamfetamin, 025 gram bonzai, 13, 89 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri bitkisi, 285 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.Yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir’de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullananlara karşı göz açtırmıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan dört farklı çalışmada 1 kök Hint kenevir, 7.85 gram metamfetamin, 025 gram bonzai, 13, 89 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri bitkisi, 285 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:10
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:11
Yatsı
21:52

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Dörtkol Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Kaybettiği Oğluna 17 Yıl Sonra Kavuştu

Kaybettiği Oğluna 17 Yıl Sonra Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.