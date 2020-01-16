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  4. NEVÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesinden anlamlı etkinlik

NEVÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesinden anlamlı etkinlik

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesi işbirliği ile soğukların hissedildiği kış günlerinde sokak hayvanlarının yaşam mücadelesi zorlaştığı bu zamanlarda yem ve yem kapları dağıtarak zor günleri geçirmelerini olanak sağladılar.

NEVÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesinden anlamlı etkinlik

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesi işbirliği ile soğukların hissedildiği kış günlerinde sokak hayvanlarının yaşam mücadelesi zorlaştığı bu zamanlarda yem ve yem kapları dağıtarak zor günleri geçirmelerini olanak sağladılar. Kampüs içerisindeki ve çevresindeki sokak hayvanlarının daha rahat yiyecek bulabilmeleri için NEVÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü öğrencileri sokak kedi ve köpekleri için mama ve su kapları hazırlayarak NEVÜ kampüsü içerisine ve çevresine yerleştirdiler.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Küçükdeveci, ‘’Bizler çocuklarımızdaki hayvan ve doğa sevgisinin kalıcı olmasını istiyoruz. Hayvan sevgisine sahip olan çocuklar, insana ve doğaya saygılı, empati kurabilen yetişkinler olacaklardır. Havalar soğuyor ve sokakta yaşayan birçok kedi, köpek var. Özellikle soğuk havalarda sokakta yaşayan kediler 6 saat, köpekler ise 17 saat aç kalırlarsa donarak ölmektedirler. Bunun nedeni ise sokak hayvanlarının vücut sistemlerinin ancak yemek yiyerek ısı üretebilmesidir. Haydi gelin bizler de çocuklarımıza ve kendimize bir ödev verelim. Hepimiz çocuklarımızla birlikte sokaktaki kediler, köpekler için en az 1 adet barınak, yem ünitesi ya da su imkânı oluşturalım. Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı’ya da bizlere yardımcı olduğu için teşekkür ederim” diye konuştu.
NEVU Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Kulübü yapılan bağışlarla sokak hayvanlarına yardımlarını çeşitli faaliyetlerle sürdürüyor.

NEVÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesinden anlamlı etkinlik

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