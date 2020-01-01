Newcastle United-Leicester City maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta maçında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı maçta Leicester deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek 14. galibiyetini elde etti.
Leicester'a 3 puanı getiren golleri 36'da Ayoze Perez, 39'da James Maddison ve 87. dakikada Hamza Choudhury kaydetti.
Bu sonuçla Leicester City puanını 45'e yükseltirken, Newcastle ise 25 puanda kaldı.
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