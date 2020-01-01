SPOR
  4. Newcastle United-Leicester City maç sonucu: 0-3

Newcastle United-Leicester City maç sonucu: 0-3

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Premier Lig'de lider Liverpool'un en yakın takipçisi Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 3-0 mağlup etti.

Newcastle United-Leicester City maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta maçında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı maçta Leicester deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek 14. galibiyetini elde etti.

Leicester'a 3 puanı getiren golleri 36'da Ayoze Perez, 39'da James Maddison ve 87. dakikada Hamza Choudhury kaydetti.

Bu sonuçla Leicester City puanını 45'e yükseltirken, Newcastle ise 25 puanda kaldı.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Adama Traore'den şaşırtan açıklamaAdama Traore'den şaşırtan açıklama
Mourinho gördüğü sarı kartla tarihe geçtiMourinho gördüğü sarı kartla tarihe geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Newcastle United-Leicester City Ayoze Perez James Maddison Hamza Choudhury

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Trabzonspor'a sürpriz isim

Trabzonspor'a sürpriz isim

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı

Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı

Milli futbolculardan transfer haberlerine yanıt

Milli futbolculardan transfer haberlerine yanıt

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

De Gea’dan inanılmaz hata

De Gea’dan inanılmaz hata

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wayne Rooney, Derby County'e imza attı

Wayne Rooney imzayı attı

Newcastle United-Leicester City maç sonucu: 0-3

Leicester farklı kazandı

Adama Traore: İnanması zor biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum

Adama Traore'den şaşırtan açıklama

Mourinho gördüğü sarı kartla tarihe geçti

Mourinho gördüğü sarı kartla tarihe geçti

Alireza Jahanbakhsh'dan muhteşem röveşata golü

Dünya bu golü konuşuyor

Tottenham'dan Vedat Muriqi hamlesi! 8 milyon Euro...

İngiliz devinden Vedat Muriqi hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.