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Neymar'dan ırkçılık iddiası: Gonzalez bana 'Maymun' dedi

FRANSA HABERLERİ  | 14.09.2020 21:42 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar, deplasmanda karşı karşıya geldikleri Marsilya'nın oyuncularından Alvaro Gonzalez'in kendisine yönelik ‘maymun’ gibi ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti.

Neymar'dan ırkçılık iddiası: Gonzalez bana 'Maymun' dedi

Fransa Lig 1'de oynanan Paris Saint Germain - Marsilya maçı skordan çok, karşılaşmanın son anlarında yaşanan kavgayla gündeme geldi.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Marsilya’nın savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez’in kendisine yönelik ırkçı ifadeleri kullandığını belirtti.İki taraf arasında çıkan kavga sonucunda kırmızı kart gören 5 oyuncudan biri olan Neymar, sahadan ayrılırken hakemi alaycı bir şekilde alkışlayıp yardımcı hakeme ırkçı tacize maruz kaldığını söyledi.

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SAHA KARIŞTI! 14 SARI, 5 KIRMIZI KART!

Gergin geçen maçın son dakialarında Marsilya'dan Amavi ve Benedetto kırmızı kartla oyun dışında kalırken PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü.

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PAYLAŞIMI REKOR KIRDI

Daha sonra Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PSG’li futbolcu paylaşım rekoru kırdı. Attığı tweet 600 bin beğeni, 116 bin paylaşım aldı.

“Tek pişmanlığım, o ırkçı pisliğin suratına vurmamam” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

asg


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Neymar'dan ırkçılık iddiası! 'Tek pişmanlığım...'Neymar'dan ırkçılık iddiası! 'Tek pişmanlığım...'
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