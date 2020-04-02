Neymar, yetenek avcılığına devam ediyor

Bu sene 5. yılını kutlayacak Red Bull Neymar Jr’s Five, dünya finaline davet edilecek yetenekli sporseverleri arıyor. Dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Neymar Jr, organizasyon öncesinde bu ayrıcalığı yaşamak isteyen hayranlarına çağrı yaptı.

Brezilyalı yıldız, Aralık 2020’de gerçekleştirilecek Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’nde Instagram’daki yetenek videolarıyla seçilecek en yetenekli katılımcıları bulmak için arkadaşlarıyla çektiği bir davet videosu paylaştı. Videoda basketbol potasına ayağıyla basket atmaya çalışan Neymar Jr, herkesi yeteneklerini göstermeye davet etti. Türkiye’den seçilecek en yetenekli katılımcı da Dünya Finali’ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

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Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, 400 binden fazla oyuncunun yeteneklerini gösterdiği Red Bull Neymar Jr’s Five etkinliğinin, 5. yılında, yıldız futbolcu Neymar Jr ile tanışma fırsatını yakalayabilmek için 18 yaş ve üstü herkes başvuru yapabilecek. Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’nde yarışacak 7 kişilik uluslararası takımın bir parçası olmak ve bu heyecan verici finali Brezilya’da izleme fırsatına kavuşmak isteyenler Instagram’a yükleyecekleri videolarla bu hayaline ulaşabilecek.