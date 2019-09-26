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Nick Kyrgios 16 hafta men cezası verildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP), Cincinnati Masters Turnuvası'nda sergilediği olumsuz davranışlar sebebiyle Nick Kyrgios'a, 6 ay ertelemeli 16 hafta men cezası verdi.

Nick Kyrgios 16 hafta men cezası verildi

Oyunundan çok sinirlerine hakim olamaması, rakipleri ve hakemlere karşı saygısız hareketleriyle gündeme gelen erkekler dünya sıralamasının 27. basamağındaki Kyrgios, tenis dünyasında sıklıkla rastlanmayan bir ceza aldı.

ATP'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay Karen Khachanov ile karşılaştığı Cincinnati Masters Turnuvası tek erkekler 2. tur maçındaki tavırları yüzünden Kyrgios hakkında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Hakem Fergus Murphy ile kararları nedeniyle birçok kez tartışan, hakaret eden ve maç sonunda hakem sandalyesine doğru tüküren Kyrgios'a, 16 hafta men ve 25 bin dolar para cezası verildi. 24 yaşındaki raket, 6 ay içinde benzer bir davranışta bulunursa cezalar yürürlüğe girecek.

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Nick Kyrgios atp

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