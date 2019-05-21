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Nico Schulz, Borussia Dortmund'da

ALMANYA HABERLERİ  | 21.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Hoffenheim'den Alman milli futbolcu Nico Schulz'u renklerine bağladı.

Nico Schulz, Borussia Dortmund'da

Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Nico Schulz ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Hoffenheim'in yanı sıra Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach forması giyen Schulz, Bundesliga'da toplam 122 maçta oynadı ve 4 gol attı.

Bundesliga'nın en hızlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli savunma oyuncusu, Alman Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Borussia Dortmund'un, Hoffenheim ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Nico Schulz için 25-30 milyon avro serbest kalma bedeli ödediği öne sürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Nico Schulz Borussia Dortmund

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