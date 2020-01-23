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Niğde Belediyesinin İhale ilanları Bilboardlarda

NİĞDE HABERLERİ  | 23.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanlığı mal alımı, hizmet alımı, kiralama ve satış ihalelerini kamuoyu ile paylaşarak gerçekleştirmeye özen gösteriyor.Şeffaf belediyecilik ilkesiyle belediye hizmetlerini gerçekleştiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye çalışmalarıyla ile ilgili hizmet alımı, mal alımı, kiralama ve satış ihalelerinin de kamuoyuna duyurularak herkesin bilgilendirilmesi amacıyla başlattığı canlı yayın duyurumlarının ardından ardından afiş, billboard, sosyal medya aracılığı ile de Niğdelilerin gerçekleşen ihalelerden haberdar olmasını sağlıyor.Afiş, Bilboard ve raketlerde Niğde Belediye Başkanlığı tarafından yayına çıkartılan ‘Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi İşi İhale’ ilanı kapsamında 28.01.2020 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan Düğün Salonu, Büfe, Büfe Yeri, Dükkan, Arsa, Restoran ihaleleri Niğde Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

Niğde Belediyesinin İhale ilanları Bilboardlarda

Niğde Belediye Başkanlığı mal alımı, hizmet alımı, kiralama ve satış ihalelerini kamuoyu ile paylaşarak gerçekleştirmeye özen gösteriyor.
Şeffaf belediyecilik ilkesiyle belediye hizmetlerini gerçekleştiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye çalışmalarıyla ile ilgili hizmet alımı, mal alımı, kiralama ve satış ihalelerinin de kamuoyuna duyurularak herkesin bilgilendirilmesi amacıyla başlattığı canlı yayın duyurumlarının ardından ardından afiş, billboard, sosyal medya aracılığı ile de Niğdelilerin gerçekleşen ihalelerden haberdar olmasını sağlıyor.
Afiş, Bilboard ve raketlerde Niğde Belediye Başkanlığı tarafından yayına çıkartılan ‘Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi İşi İhale’ ilanı kapsamında 28.01.2020 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan Düğün Salonu, Büfe, Büfe Yeri, Dükkan, Arsa, Restoran ihaleleri Niğde Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

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