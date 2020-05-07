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Niğde’de berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

NİĞDE HABERLERİ  | 07.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi ekipleri, önümüzdeki hafta açılacak berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı.Korona virüs salgınının ülkemizde önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapanan berber ve kuaför salonları 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet verecek.

Niğde’de berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Niğde Belediyesi ekipleri, önümüzdeki hafta açılacak berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı.
Korona virüs salgınının ülkemizde önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapanan berber ve kuaför salonları 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet verecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in talimatları doğrultusunda harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bulunan berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışması başlattı. 3 ayrı ekip, korona virüse karşı etkili kimyasalla dükkanları baştan aşağı dezenfekte ediyor.
Şehir merkezindeki Bay ve Bayan tüm berber ve kuaför salonlarını 11 Mayıs’a kadar dezenfekte edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Yaşadığımız zorlu sürecin ardından 11 Mayıs’tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför hemşerilerimizin dükkanlarının içini dışını köşe bucak ücretsiz dezenfekte etmeye başladık. Korona virüse şehrimizde geçit vermemek için bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.
Öte yandan Niğde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek “Esnafımıza ve salgına yönelik hassasiyetinden ötürü Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e teşekkür ederim” dedi.

Niğde’de berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

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Merkez
Özer Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Kıvanç Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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